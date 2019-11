„Die Sturmfront erreicht unseren Wirtschaftsstandort! Sofort alles tun, um die Unternehmen auf Kurs zu halten“, mahnt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer (ÖVP). Gemeint sind das schrumpfende jährliche Wirtschaftswachstum, das heuer auf der Welt auf 3 Prozent und in Österreich auf 1,6 Prozent zurückgeht, das sich verschlechternde Geschäftsklima in Deutschland und, so Hummer, die „pessimistischen Aussichten für 2020“.