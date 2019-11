Die Elf- und Zwölfjährigen in St. Stefan waren auf jeden Fall mit Begeisterung dabei. Da wurde in einem Raum getrommelt, im anderen zu „Waka Waka“ oder einem steirischen Walzer getanzt. Es wurde gekocht, gesungen, Trachten wurden angezogen, Geschichten vorgelesen. Und es wurde diskutiert. Wie erkennst du einen Ausländer? „An der Hautfarbe oder an der Sprache.“ Fred konterte: „Seht mich an, ich bin dunkelhäutig, lebe aber seit 29 Jahren hier, spreche Deutsch. Ich bin Österreicher. Wie ihr.“