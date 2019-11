Sonntagsfrage: Gewinner legen weiter zu, rote und blaue Krisen prolongiert

Wenig Neues gegenüber dem Ergebnis der Nationalratswahl ergibt sich in der bundesweiten Sonntagsfrage: ÖVP (plus 0,5 Prozentpunkte), Grüne (plus 1,1) und NEOS (plus 0,9) legen leicht zu, die Wahlverlierer vom September, SPÖ und FPÖ, verlieren jeweils 1,2 Prozentpunkte.