Neueinsteiger im „Nirgendwo“

Die Top-Aufsteiger mit jeweils 16,5 Punkten sind einerseits Manuel Grabner, der sich seit 2017 mit dem Holzpoldl in Lichtenberg immer weiter nach oben kochte. Anderseits das Duo Sebastian Rossbach und Marco Barth, die mit ihrem Rossbarth in Linz für Furore sorgen. Für eine handfeste Überraschung sorgt allerdings das Rau in Großraming rund um den kochenden Eigentümer Klemens Schraml und seine Partner am Herd, Christopher Koller und Tilman Eisterhuber. Erst im Oktober des Vorjahres eröffnet, schaffte es das Trio von Null weg auf 15,5 Punkte und kassierte sofort drei „Kopfbedeckungen“. „Liegt zwar irgendwo im Nirgendwo, ist aber eine Reise wert“, schreibt die Gourmetbibel über Schraml, der bereits mit nur 24 Jahren in der Schweiz (Zermatt) einen Michelin-Stern erhielt und nun in seinem Elternhaus noch einiges vor hat.