Hier können Sie Ihre Zeichnungen zum Thema Weihnachten einsenden:



„Kronen Zeitung“

Kennwort: Weihnachtszeichnung

Postfach 10

1190 Wien

Per Mail: funkenwaerme[@]kronenzeitung.at

Bitte auf der Rückseite der Zeichnung Name, Alter und Adresse des kleinen Künstlers vermerken!



Einsendeschluss: Freitag 20.12.2019 (Datum des Poststempels)



Pro eingelangter Zeichnung stiftet die AIRA Development Group einen Euro, Jolly spendet einen Buntstift pro Zeichnung. Der/Die Einsender/in erklärt verbindlich, dass er/sie gesetzliche/r Vertreter/in des genannten Kindes ist und das übermittelte Bild von diesem stammt. Er/Sie genehmigt der Krone-Verlag GmbH & Co KG mit der Einsendung namens des Kindes bis auf Widerruf, das Bild oder Ausschnitte davon in der Kronen Zeitung bzw. auf krone.at, insbesondere im Zusammenhang mit redaktionellen Ankündigungen oder Berichten zu „Ein Funken Wärme“ oder ähnlichen vorweihnachtlichen Aktionen und jeweils mit Namen, Wohnort und Alter des Kindes, honorarfrei zu veröffentlichen (ein Anspruch auf Veröffentlichung besteht nicht).



Hier können Sie für die Aktion spenden: