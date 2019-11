Spaß an der Musik im Vordergrund

Bei den Späteinsteigern stehen vor allem das Vergnügen am Gestalten und die Freude an der Musik im Vordergrund. Musikalisches Lernen ist bis ins hohe Alter möglich und hält dabei auch noch jung. Denn das Gehirn funktioniert wie ein Muskel, den man das ganze Leben lang trainieren kann, und reagiert laut Hirnforschung ständig auf neue Herausforderungen und Gegebenheiten. Dabei verändern sich Aktivitätsmuster im Gehirn bereits in kürzester Zeit. Schon nach der ersten musikalischen Übungseinheit vernetzen sich bestimmte Regionen miteinander. Damit erhöhen sich im Gehirn die Reserven und wirken so gegen altersbedingte Abbauprozesse.