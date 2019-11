Als der 33-Jährige am Tattag, dem 10. Juli, am Weg zum AMS war, habe er dabei die „Heilige Maria getroffen“, wie der Mann vor Gericht angab. „Maria“ habe ihm gesagt: „Mein Sohn, aufgrund deines Problems musst du ihn entfernen.“ Dabei habe sie sich auf den Arzt bezogen, bei dem er aufgrund einer Herzkrankheit seit 2011 in Behandlung war. An das, was unmittelbar nach der „Marienerscheinung“ geschah, könne er sich nicht mehr erinnern.