Was Bahnreisenden in Mödling sofort ins Auge sticht: Die Bahnsteige sind viel zu lang, enden zum Teil im Nirgendwo. „Es ist ja auch schon seinerzeit bald mit dem Rückbau begonnen, dieser ist aber nach kurzer Zeit gestoppt worden“, erklärt Zimov. Seither werden Schutt und Steine von Unkraut überwachsen und sind nur mittels Holzplanken von den Fahrgästen abgetrennt. „Dieser unvollendete Zustand dauert bereits mehr als zehn Jahre an“, klagt die Gemeinderätin, die im Jänner mit einer eigenen Bürgerliste kandidieren will.