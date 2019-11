„Ich bin extrem glücklich und stolz, dass alles so gut gelaufen ist. Ich danke dem Vorstand, mir diese Möglichkeit zu geben. Ich bin bereit für die Herausforderung, alles zu tun, damit der Klub in der Championship bleibt“, so Struber. „Nun ist die Zeit, dass alle an einem Strang ziehen. Wenn wir das tun, können wir den Klub in der Liga halten“, betonte der Ex-WAC-Coach. Sein erstes Spiel als Barnsley-Coach wird am Samstag das Auswärtsspiel bei den Blackburn Rovers sein. Der Barnsley FC, bei dem mit Tormann Samuel Sahin-Radlinger und Stürmer Patrick Schmidt zwei Österreicher unter Vertrag stehen, soll laut Medienberichten eine Million Euro Ablöse für Struber bezahlen. Der Verein aus South Yorkshire - Barnsley liegt zwischen Leeds und Sheffield - liegt in der Meisterschaft derzeit mit neun Punkten aus 16 Spielen auf dem 24. und letzten Platz. In den vergangenen Wochen wurde das Team von Interims-Coach Adam Murray betreut, nachdem der Deutsche Daniel Stendel Anfang Oktober hatte gehen müssen.