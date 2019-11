Die Hauptkosten fließen in Baggerarbeiten und Maßnahmen mit anderem schweren Gerät. Mehrere Bäche müssen von Verklausungen freigeräumt werden. Das Geröll gehört aus den Wildbachsperren abtransportiert. In den ersten Tagen nach dem Regen fielen bereits 30.000 Lkw-Fuhren an.