Das Smartphone macht‘s möglich: Der Versand von Nacktfotos in einer Partnerschaft oder beim Flirten ist heute für viele Menschen nichts Unübliches mehr. Doch was als prickelndes Anbandeln beginnt, hat oft dramatische Folgen. Manch frivoles Foto aus einer Partnerschaft wird von einer der beteiligten Parteien nach Beziehungsende in soziale Medien hochgeladen, um Rache zu üben. Allein Facebook muss monatlich in einer halben Million solcher Fälle einschreiten, wurde jetzt bekannt.