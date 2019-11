„Wir halten Rückschau, betrachten den Status quo und schauen nach vorne“, erklärt Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß im „Krone“-Interview. „Alle zehn Songs drehen sich um Schritte, die uns geprägt haben, und die, die wir in eine Zukunft machen, in der wir noch so viele Lieder schreiben wollen." Ein besonders prägender Schritt in ihrem Leben war die Geburt ihres mittlerweile einjährigen Sohns. “Das war natürlich der krasseste Schritt überhaupt. Du merkst, wie stark du sein kannst, wenn du musst - und wie verletzlich du gleichzeitig bist.“