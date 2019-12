Krimi-Puzzle: Spuk auf dem Schulfest - KOSMOS

Dieses Spiel wird nicht nur eingefleischte Fans der „Die drei ???“ und kleine Detektive begeistern, auch Puzzle-Freunde kommen hier voll auf ihre Kosten. Zuerst wird das - im Dunkeln leuchtende! - 200-teilige Puzzle zusammengesetzt. Dann heißt es, die versteckten Hinweise mithilfe des Rofilters zu finden, damit der all aufgeklärt werden kann. Denn an der Schule von Justus, Peter und Bob versetzen seltsame Spukereignisse die Kinder in Angst und Schrecken - und das am Tag des Lichterfests! Schnell wird klar, dass es die Unruhestifter auf die 100-jährige Zeitkapsel, die am Abend feierlich eröffnet werden soll, abgesehen haben. Kommissar Reynolds ist alarmiert und legt sich mit den „Die drei ???“ auf die Lauer. Top: Die beiliegende Kurzgeschichte motiviert Kinder zusätzlich zum Lesen.



Familienspiel für einen Spieler oder ein Team

Ab acht Jahren