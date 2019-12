Top 5: Das sind die schlimmsten Neujahrsvorsätze

Sich gesünder zu ernähren, nimmt sich ein Großteil der Menschheit regelmäßig und dauernd vor. In der heutigen, schnelllebigen Zeit ist dies allerdings nicht so leicht. Fast-Food-Läden und Pizza-Stände sind an jeder Ecke zu finden und auch das Kebap schmeckt zwischendurch meist ganz gut. Wer sich wirklich gesünder ernähren will, muss aber nicht IMMER auf alles verzichten. Wie wäre es mit einer Abwechslung zwischen fettig und gesund? Der Vorsatz, NUR gesund zu essen, wird jedenfalls nicht so leicht durchzusetzen und dann ist die Motivation nach einigen Schokoriegeln auch schon wieder dahin.