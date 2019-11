7000 Tonnen Hausmüll, die seit Jahren in einer Mülldeponie in Süditalien lagen, sollen jetzt in Österreich entsorgt werden. Die Region Kampanien hat grünes Licht für die Entsorgung des Mülls in den Anlagen der Zöchling Abfallverwertung GmbH mit Sitz im niederösterreichischen Hainfeld gegeben.