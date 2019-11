Auch am Tag nach dem 0:1 zum EM-Qualifikationsabschluss in Lettland war Österreichs Teamchef Franco Foda von der Richtigkeit seiner Entscheidung überzeugt, in Riga eine B-Elf aufs Feld zu schicken. „Es war wichtig, etwas auszuprobieren. Ich würde es wieder so machen“, sagte der Deutsche am Mittwoch nach der Ankunft in Wien-Schwechat. Nur eine Maßnahme bereut Foda - das Training am Sonntag, dem Tag nach geschaffter EM-Qualifikation, abgesagt zu haben.