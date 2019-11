Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben am Mittwoch Dutzende Ziele in Syrien angegriffen. Es habe sich um einen Vergeltungseinsatz für Raketenangriffe auf Israel am Dienstag gehandelt. „Ich habe sehr klar gemacht, dass wir jedem wehtun werden, der uns wehtut“, sagte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Die Angriffe in der Nacht hätten der iranischen Al-Quds-Elitetruppe und dem syrischen Militär gegolten, nachdem „eine Flut von Raketen“ auf Israel abgefeuert worden sei.