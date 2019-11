„Ich drucke das, was der Kunde uns per Fax zuschickt“

„Wir haben am 12. November den Auftrag per Fax bekommen. Alles war klar und deutlich geschrieben und leserlich. Ich drucke das, was der Kunde uns per Fax zuschickt“, so Jahnke gegenüber der „Bild“-Zeitung. Auch bei der Lieferung wäre nichts bemängelt worden, hieß es weiter.