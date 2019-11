Postenschachern 2.0 - das gute alte Hinterzimmer hat ausgedient

Gewiss darf man nicht blauäugig sein und glauben, dass diese zweifelhafte Praxis nur einzelne Parteien betrifft. Das Schachern und Schieben bei Posten hat hierzulande eine lange Tradition. Die Vergangenheit zeigt, dass sich noch ein jeder an den Futtertrögen der Macht bedient hat. Neu ist aber die Dummheit, mit der offenbar völlig schamlos und ohne jegliches Unrechtsbewusstsein über Smiley-getränkte Chatnachrichten sensible Postenbesetzungen ausgedealt wurden. Was früher verruchte Hinterzimmer waren, sind heute kleinkindliche WhatsApp-Gruppen. So funktioniert Schachern im Jahr 2019.