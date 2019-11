Shopping-Süchtige: Alter sinkt, Anzahl steigt

Man kauft ein, weil man es braucht oder sich eine Freude mit etwas machen will. Nicht jedes erstandene Kleidungsstück wird oft getragen, bevor es im besten Fall in der Spendenbox oder auf der Tauschparty landet. Das ist in unserer „Wegwerf-Gesellschaft“ was Mode betrifft ein normales Verhalten. Menschen mit einer Kaufstörung verhalten sich anders: Sie haben einen unwiderstehlichen und identitätssuchenden Drang danach, Konsumgüter zu besitzen. Die erstandenen Stücke werden weder gebraucht, noch verwendet. Trotzdem kaufen sie meist mehr, als das Einkommen erlaubt.