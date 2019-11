ÖEHV-Legionär Michael Raffl und die Philadelphia Flyers haben in der National Hockey League (NHL) die nächste Niederlage kassiert. Bei den Florida Panthers setzte es am Dienstag (Ortszeit) eine 2:5-Abfuhr. Für das Team aus Pennsylvania war es bereits die vierte verlorene Partie in Folge, zwei Niederlagen geschahen nach Verlängerung.