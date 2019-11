Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark, Außenstelle Niklasdorf, stellten im August 2019 über Anordnung der Staatsanwaltschaft Leoben insgesamt 116 Teppiche am ehemaligen Firmensitz in Liezen sicher. Rund 40 Stück konnten bereits ihren ursprünglichen Eigentümern zugeordnet werden. Derzeit sind jedoch lediglich rund 20 Opfer namentlich bekannt. Die Tatverdächtigen zeigten sich bisher nicht geständig. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern noch an.