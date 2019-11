Champagner-Chalet als Geheimtipp in der City

Mitten im Zentrum und doch ein ausgesprochener Geheimtipp - unweit von den beliebten Shoppingmeilen Graben, Kohlmarkt und Tuchlauben entfernt - können Champagner-Liebhaber in einer entspannt winterlichen Atmosphäre luxuriösen Hüttenzauber genießen. In einem der schönsten Innenhöfe Wiens im Palais Esterhazy und gut gegen Wind sowie Kälte geschützt, vereint ein rustikales Holzchalet urbanen City-Chic mit gemütlichem Adventzauber. Aufgrund des überwältigenden Ansturms und der beträchtlichen Spende von € 25.000,- an „Licht ins Dunkel“ letztes Jahr lädt das „Moet Imperial Winter Chalet“ auch diesen Winter erneut zum Verweilen ein. Bis 14. Februar 2020 kann man dort täglich eisgekühlten Champagner, heißen Punsch und kulinarische Köstlichkeiten der Barbaro-Gastronomie genießen.