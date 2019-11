„Zverev lässt Tennis-Deutschland im Stich - mal wieder!“, titelt die deutsche Bild-Zeitung online in fetten Lettern. Grund: Die Nummer 1 unseres Nachbarn pfeift auf das neu geschaffene Davis-Cup-Finalturnier in Madrid, spielt als Einstimmung auf den Urlaub lieber Exhibitions gegen Roger Federer. Alexander Zverev will schließlich erholt in die nächste Saison starten, in der hat er ja offenbar ganz große Ziele, wie er oben im Video verrät.