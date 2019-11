Zivilschutzalarm gilt noch immer für Berg, Reißeck und Feld am See. Die Gemeinde Mallnitz und Heiligenblut sind seit Tagen von der Außenwelt abgeschnitten. Hubschrauber des Bundesheeres werden auch heute wieder Lebensmittel einfliegen. Die Hochwassersituation in St. Veit hat sich zum Glück beruhigt. Der Pegel geht stark zurück. Im Lavanttal entlang der Gurk laufen die Aufräumarbeiten. Sandsäcke werden weggeräumt. In Gurk konnte die Evakuierung von 15 Haushalten mittlerweile aufgehoben werden, heißt es seitens der Feuerwehr Gurk.