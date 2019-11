In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Schreckliches ereignet sich am 20. November 1997 in der Marktgemeinde Mauterndorf im Bundesland Salzburg: Johann Gautsch, ein 36-jähriger arbeitsloser Mechaniker, läuft Amok und ermordet sechs Personen. In den Abendstunden verlässt Gautsch sein Zuhause mit zwei Pistolen. Seine ersten Opfer sind sein Nachbar, dessen Lebensgefährtin sowie deren dreijährige Tochter. Die jüngere, erst einjährige Tochter übersieht Gautsch im Gitterbett - sie überlebt.