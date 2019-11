Kritik an Zonar kam auch von der deutschen Gewerkschaft Verdi. Die digital gestützte Leistungskontrolle in Unternehmen wie Zalando münde für die Beschäftigten in Überwachung, Druck und Arbeitshetze. „Sie sind intransparent, setzen die Beschäftigten in permanente Konkurrenz zueinander, missachten den Datenschutz und dienen dem Unternehmen als billige Ausrede, warum man keine Tarifverträge abschließen will“, sagte Vorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger.