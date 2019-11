Zubereitung: Die Rinde des Toastbrotes abschneiden, dann die Scheiben mit einem Nudelholz etwas flachrollen. Diese Scheiben dann in die ausgebutterten Muffinformen drücken. Zucchini in 1 cm kleine Würfel schneiden. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, die Zucchiniwürfel darin anbraten. Gepressten Knoblauch zugeben, würzen und die klein geschnittenen Paradeiser untermengen. Eier und Creme fraiche verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Die Zucchinimischung und den gewürfelten Käse in die Muffinförmchen füllen und die Eimasse darübergießen. Im vorgeheizten Backrohr auf der mittleren Schiene ca. 20 Minuten bei 200 Grad backen. Nach einigen Minuten mit Alufolie abdecken, da die Brotspitzen schnell bräunen.