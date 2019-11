„Fast alle Wetterstationen in Oberkärnten vermelden Niederschlagsrekorde“, so Christian Stefan von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) in Klagenfurt. In Spittal fielen 468 Liter Regen pro Quadratmeter, auf dem Loiblpass waren es 661 Liter, in Kötschach 568 Liter und auf dem Plöckenpass überhaupt gut 800 Liter.