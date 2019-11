„Jetzt reicht’s mit den Umbauten“, stöhnte Raschhofer am Dienstagabend bei der Eröffnung mit 350 Gästen. Wer’s glaubt! So ist der Gastronom doch Herr über 21 Betriebe und kann scheinbar nicht genug kriegen. Raschhofers Investitionsfreude - ins neue Imperium steckte er eine Million Euro - war aber nicht das einzige Thema. Arthotel-Chef Anderl Gfrerer und Tina Heine ((Jazz & The City) & Angela Glechner (Szene) unterhielten sich über die Kulturhauptstadt Bad Ischl. Na, da wird ja wohl kein Neid aufkommen.