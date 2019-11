Nächster Vorfall im Bundesheer - doch glücklicherweise endete der Unfall, der sich am Dienstag am Truppenübungsplatz Allentsteig ereignete, weitaus glimpflicher als die Hundeattacke, die einen Soldaten vergangene Woche das Leben kostete. Beim aktuellen Zwischenfall im Waldviertel war ein Pandur-Radpanzer umgekippt und in den Straßengraben gestürzt. Von sechs Soldaten, die sich in dem Fahrzeug befanden, wurden zwei verletzt.