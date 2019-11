Der ÖFB hätte gerne in den neuen schwarz-türkisen Trikots spielen wollen, meldete dies bei der UEFA auch an. Der Antrag ging aber nicht durch. Grund: Verwechslungsgefahr mit Schiedsrichter Alejandro Hernández. Der Spanier bestand laut UEFA darauf, selbst in türkis-schwarzer Montur aufzulaufen. türkise Stutzen, schwarze Hose, türkises Oberteil. Zu viel Ähnlichkeit mit Österreichs neuer Auswärtskluft, befand die UEFA. Also ging‘s für Dragovic, Baumgartlinger und Co. in Weiß-Schwarz-Weiß aufs Spielfeld.