Bruder und Pathologe zweifeln an Selbstmordversion

Am Morgen des 10. August war der wegen Sexhandels mit minderjährigen Mädchen angeklagte Epstein laut Behördenangaben tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Als offizielle Todesursache wurde Selbstmord festgestellt. Ein von Epsteins Bruder angeheuerter Pathologe zweifelte allerdings diesen Befund an und äußerte Ende Oktober die Vermutung, der Millionär sei in seiner Zelle ermordet worden.