Maradona hatte den Job in seiner Heimat erst Anfang September angetreten. In acht Ligaspielen seiner kurzen Amtszeit holte der abstiegsbedrohte Verein drei Siege bei fünf Niederlagen. Gimnasia liegt in der Tabelle aktuell auf Rang 22 unter 24 Mannschaften. Aufsehen erregte der in seiner Heimat verehrte Maradona vor allem durch kuriose Jubelszenen nach den Siegen.