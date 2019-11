Es war eine Rauschaktion, sagt der Deutsche selbst und verweist auf den Alko-Test: 1,8 Promille. An jenem Abend des 22. März setzte er sich nach einem Skihüttenbesuch mit weiteren Wintersportlern in eine Pistenraupe. Bei der Talfahrt tickte er plötzlich aus und schlug zu – offenbar grundlos und brutal. Mehrere Männer erlitten Prellungen und Rissquetschwunden. Als eines der Opfer am Boden lag, soll der Deutsche die Skistöcke in die Hand genommen und zugestochen haben. „Mehrfach“ und „gezielt“, wie Staatsanwaltssprecher Marcus Neher betont. Zeugen sprachen von „sehr aggressivem“ Verhalten – ausgelöst offenbar durch einen Rempler, eine Provokation soll es gar nicht gegeben haben.