Von 2002 bis 2004 verführte Veronica Ferres als Buhlschaft am Domplatz, jetzt lehrt sie den Lungau das Fürchten. Seit dem Wochenende steht die deutsche Schauspielerin für den Mystery-Thriller „The Darker The Lake“ vor der Kamera. Eine internationale Produktion, in der die Blondine eine Blinde spielt und ein Geheimnis in sich trägt.