Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft hat sich nach dem Eklat in der 2. heimischen Liga gegen Rassismus ausgesprochen. Die Spieler und Trainer Ronald Koeman veröffentlichten am Dienstag auf verschiedenen Social-Media-Kanälen: „Enough Is Enough!! #StopRacism“ (Genug ist genug!! Stoppt Rassismus). Dabei sind 22 Oranje-Spieler zu sehen, wie sie gemeinsam einen Kreis auf dem Platz bilden.