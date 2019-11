Staatliche Medien: Neun Tote, 1000 Festnahmen

Die Berichte stehen im krassen Gegensatz zu den in staatlich kontrollierten iranischen Medien genannten Zahlen vom Dienstag. Demnach seien seit Freitag neun Menschen ums Leben gekommen. Es handle sich um vier Demonstranten, drei Mitglieder der Revolutionsgarden und zwei Polizisten. Etwa 1000 Menschen seien festgenommen worden. Zwar sprach die Regierung am Dienstag von einer leichten Beruhigung der Lage, das Internet blieb aber den vierten Tag in Folge weitgehend abgeschaltet.