Österreichs U19-Fußball-Nationalteam ist in der EM-Qualifikation in souveräner Manier in die Eliterunde vorgestoßen. Im Drei-Nationen-Turnier in Salzburg in der ersten Quali-Phase schlug der ÖFB-Nachwuchs am Dienstag Irland mit 2:0 und holte damit den dritten Sieg im dritten Spiel. Neben Österreich zogen auch die Schweiz in die Eliterunde ein, in der es im Frühjahr 2020 um die EM-Tickets geht.