Jetzt geht es den Fahrplänen der Öffis an den Kragen. Die Pläne dafür sollen schon bis zum kommenden Jahr fertig sein und der Verkehr in der Landeshauptstadt entflechtet werden. Grundlage sind neben der Pendlerstromanalyse die ausgewerteten GPS-Daten von Handys. Diese zeigen exakt auf welchen Pfaden sich die Salzburger bewegen. Sowohl in die Arbeit, als auch in der Freizeit.