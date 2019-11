Große Ehre und Wertschätzung

Nachfolger Sigls im neben dem Landeshauptmann höchsten Amt im Land ob der Enns wird Wolfgang Stanek (60), der schon seit 30. Oktober 1991, also seit mehr als 28 Jahren, Landtagsabgeordneter ist. Er empfindet die Beförderungals „große Ehre und Wertschätzung“. Vollzogen wird der Wechsel in der Landtagssitzung am 30. Jänner.