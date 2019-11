Die Situation entspannt sich endlich! Nachdem es am Dienstag nur noch leichte Regenfälle im Oberen Murtal gab, hört der Niederschlag nun gänzlich auf, trockenes Wetter stellt sich ein. Damit beginnen auch die großen Aufräumarbeiten in der Gemeinde Stadl an der Mur - hier ist ja besonders die Murtalbahn betroffen. Sie soll am Mittwoch schon wieder zwischen Murau und Unzmarkt fahren.