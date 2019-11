Dass die Linzer aufgrund des demografischen Wandels langsam, aber unaufhaltsam altern, ist längst bekannt. Dass es künftig innovative Konzepte brauchen wird, um die Problematik rund um die Pflege der älteren Generation zu stemmen, auch. Ob der Vorstoß der FP-Gemeinderätin Martina Krendl allerdings hierfür hilfreich wäre, sei dahingestellt. Sie will Studenten die Möglichkeit bieten, gegen einen Zeitaufwand von fünf Stunden pro Woche, in denen sie mit Senioren Zeit verbringen – Brettspiele spielen, Spaziergänge machen oder einfach nur Gespräche führen –, kostengünstig in den Seniorenzentren wohnen zu können. In Wien gibt es solche Projekte (siehe Foto oben) bereits seit einigen Jahren.