Weil er in einer SMS seiner Mutter drohte, das Haus anzuzünden, die ganze Familie abzustechen und den Vater krankenhausreif zu prügeln, saß am Dienstag ein 18-Jähriger in Innsbruck vor Gericht. Grund für die „Explosion“ des Tirolers war das liebe Geld: 50 Euro Taschengeld blieben ihm verwehrt.