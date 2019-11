Hier zählt noch das Ursprüngliche

Zehn Autominuten von Stainz entfernt liegt Frauental, 3000 Seelen, Schwimmbad, Konditorei mit Ruf über die Bezirksgrenzen hinaus. Hier wohnt Gregor Mörth, 46 Jahre alt, Vater einer zwölfjährigen Tochter. Er ist Musikant („Stainzer Trio“), lehrt an der Musikschule und spielt auf seiner Steirischen, dass man neidisch werden könnte. Dass es auch Tiefen in seinem Leben gegeben hat, merkt man dem Gaudimax nicht an. Sein Optimismus, seine Fröhlichkeit stecken an. Wenn er lacht, lacht man mit. Wie geht’s einem waschechten Weststeirer, der tief mit seiner Region verwurzelt ist?