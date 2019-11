Wiener Label sammelt Geld für barrierefreie Mode

Mode, nicht nur Kleidung, will das MOB-Team kreieren. „Wir stellen die Ansprüche von Rollstuhlnutzern ins Zentrum. Deshalb sind diese von Anfang an maßgeblich an der Entwicklung beteiligt“, erläutert Gsöllpointner. 7000 Euro haben Unterstützer auf der Plattform Kickstarter bereits in das Label investiert. Das Ziel: Innerhalb von 30 Tagen will MOB (Abkürzung für Mode ohne Barrieren) mindestens 30.000 Euro aufbringen.