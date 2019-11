Der in den vergangenen Tagen viel diskutierte Plan der IGGÖ, in den Bundesländern würdige Räumlichkeiten samt Moschee zu etablieren, sei nicht nur rechtens, sondern auch dringend notwendig, um den Islam in Österreich transparenter zu machen, zeigte sich Vural in einer Aussendung überzeugt: „Jahrelang hat man sich bei den Muslimen beschwert, sie würden nur in ihren Hinterhof-Moscheen bleiben. Aber wenn man würdige Moschee-Bauten anstrebt, die die Hinterhöfe obsolet machen würden, passt es gewissen Kreisen auch nicht.“