Licht über Idylle

Das Problem teilten auch Genremaler des 19. Jahrhunderts wie Albert Ritzberger (1853-1915), der in Linz verstarb. Sowohl in der Landeshauptstadt als auch in seinem Atelierort Aschach an der Donau sind Straßen nach ihm benannt. Sein durchkomponiertes Werk gibt Einblick in eine scheinbar unbeschwerte bäuerliche Landschaftsidylle, er legte ein besonderes Augenmerk auf die Lichtführung, seine Werke sind in den besten Auktionshäusern Europas präsent. Sehenswerte Horizonte!

