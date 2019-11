Die Serientäter hatten vor allem Geldausgabegeräte in Foyers von Supermärkten in Niederösterreich im Visier. Bei ihren „Anschlägen“ mit Sprengstoff hinterließ die Bande eine Spur der Verwüstung. Auch beim Davonrasen in zuvor gestohlenen Autos gingen die Verbrecher äußerst skrupellos vor. So rammten sie bei einer Verfolgungsjagd nach einem Coup in Guntramsdorf im Bezirk Mödling die Polizeiautos und versuchten, die Einsatzkräfte sogar von der Straße zu drängen. Um ihre Spuren zu verwischen legten die Kriminellen an den Tatorten Feuer und fackelten auch die Fluchtwagen - etwa nach einem Anschlag auf einen Bankomat in Wiener Neustadt - ab.