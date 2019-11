Die Alfisti waren begeistert, beide Autos wurden seit ihrem Erscheinen mit Designpreisen überhäuft und sogar wieder in die USA exportiert. In Deutschland war in den ersten zehn Monaten dieses Jahres jeder zweite verkaufte Alfa ein Stelvio, immerhin jeder Dritte die Limousine Giulia. Klingt erstmal gut, aber in Summe nach wie vor ernüchternd. Alle bis Oktober verkauften 3450 Alfa Romeo kamen gerade mal auf 0,1 Prozent aller Neuzulassungen in Deutschland. In Österreich ist der Anteil mit 0,5 Prozent bei 1303 Fahrzeugen eine Spur besser. „Da ist noch viel Luft nach oben“, räumt selbst Alfa-Chef Alberto Cavaggioni ein und macht als einen der Gründe das Fehlen vieler technischer Feinheiten aus, die Rivalen zum Beispiel des Stelvio wie selbstverständlich an Bord haben. Also fiel es schwer, so viele neue Kunden wie erhofft in einen Alfa zu locken.